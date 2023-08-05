Мостовой: «Медина — отличный футболист, он усилит «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой после победы «красно-белых» над «Рубином» высказался об игре новичка Хесуса Медины.

Матч третьего тура чемпионата России завершился со счетом 4:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля. Стоит отметить, что Медина дебютировал в этой встрече и отметился забитым мячом спустя 40 секунд после выхода на замену.

«Медина — отличный футболист. Сто процентов усилит «Спартак». Уже в ЦСКА он показал свой уровень», — заявил Мостовой «РБ Спорту».

Эксперт отметил, что «Спартак» провел хорошую трансферную кампанию, Бонгонда и Медина усилили «красно-белых».

После трех туров «Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.