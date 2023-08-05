Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Спартака» над «Рубином» (4:1) в третьем туре РПЛ.

«Первый тайм был равный, и счёт был равный. А во второй половине игры «Спартак» проявил характер, очень удачные замены сделал Абаскаль. Считаю, что это был переломный момент в игре. Поменял сразу две позиции, после чего сначала Медина забил, а потом Игнатов. Поэтому тренер внёс большую лепту, так как поменял опытных футболистов при счёте 1:1 и выпустить новых футболистов, значит, он взял на себя ответственность и шёл на результат», — сказал Гладилин.

«Спартак» набрал 9 очков после трёх туров и делит первое место с «Краснодаром». Важно отметить, что «красно-белые» начали сезон РПЛ с трёх побед впервые со времён Валерия Карпина.