Федотов: «У нас есть свои козыри, которые мы сегодня предложим сопернику»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч Премьер» комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- «Локомотив» - лидер по быстрым атакам. Как этот параметр вам нейтрализовать?

- Это не секрет. Мы видели и прошлый сезон, во второй части чемпионата, что команда обладает быстрыми футболистами, техничными, на пространстве команда представляет серьезную опасность. Есть моменты, методы, как против этого противостоять. Непросто, но для этого и футбол, противоборство двух команд.

- По первым двум турам вы лидер по среднему проценту владения мячом. Значит ли это, что и сегодня вы будете настраивать на контроль мяча?

- Наверное, погодные условия диктуют эту аритмию, в Оренбурге была запредельная температура, свыше 35 градусов. Такая теплая погода и в Грозном. Соперник закрывается, приходится много играть в позиционную атаку, отсюда и процент владения наш.

- Тикнизян сегодня в позиции левого вингера, четыре мяча на старте этого сезона. Вы знаете, как его остановить?

- Показывает серьезный уровень, серьезную функциональную готовность, в атаке успевает, забитые голы об этом говорят. Хорошо включается и выглядит прекрасно, но у нас есть свои козыри, которые мы сегодня предложим сопернику.