​Прервалась результативная серия «Оренбурга» в РПЛ дома – она составила 15 матчей

В субботу «Оренбург» огорчил своих болельщиков поражением от «Урала» (0:2). Для команды Иржи Ярошика это была первая домашняя игра в новом сезоне Премьер-лиги.

Таким образом, была прервана результативная серия оренбургской команды – она забивала во всех 15 домашних матчах прошлого чемпионата. В прошлый раз «Оренбург» не забивал в игре Премьер-лиги на своём поле ещё 12 июля 2020 года. Тогда «горожане» сыграли вничью с «Ростовом» (0:0) в заключительной домашней игре чемпионата сезона 2019/2020 перед вылетом из топ-дивизиона.

Следующий матч чемпионата России «Оренбург» проведёт 12 августа – против «Краснодара» дома.