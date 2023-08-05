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Галактионов: «Нацелены на поле соперника предложить свою игру»

05 Августа 2023 • 19:45 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Локомотив Москва
1 2.20 X 3.60 2 3.30
1-й тайм

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч Премьер» комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Тикнизян впервые на позиции левого вингера со стартовых минут. Поясните  свое решение.

- Я думаю, что взаимозаменяемость и расположение игроков вы увидите на поле по ходу матча. Я не стал бы конкретизировать позиции на поле касаемо протокола, потому что у них есть определенные задания в атаке и обороне, которые необходимо выполнять. Мы со своей стороны посмотрим, как ребята справляются с предложенным заданием.

- Как вы объясните результативность Тикнизяна на старте сезона?

- Это его уровень готовности и игровой тонус, который позволяет сегодня решать задачи.

- Были ошибки в линии обороны в предыдущих матчах, но вы повторяете пару Кузьмичёв - Погостов. Она оптимальна?

- Нам самое главное - сейчас постараться обрести стабильность, потому что в первой игре, действительно, были невынужденные ошибки у пары центральных защитников. Поэтому есть определенные нюансы по прошедшим матчам. Мы выбор сделали в пользу этих игроков, очень надеемся, что он нам не помешает добиться победы сегодня.

- Средний процент владение по двум турам у ЦСКА. Вы лидер по быстрым атакам. Значит ли это, что ЦСКА сегодня будет атаковать, а вы играть на контратаках?

- Я думаю, что характер игры покажет. Еще раз повторюсь, мы нацелены на поле соперника предложить свою игру и чтобы мы владели территорией и инициативой. Это самое главное.

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Локомотив Москва Михаил Галактионов
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