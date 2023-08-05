«Спартак» покуражился в Казани и стал первым: кто из «красно-белых» внёс наибольший вклад в разгром «Рубина»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Четвёртая подряд победа на старте сезона явно вдохновляет болельщиков «Спартака». Праздновать ещё очень рано, но если судить только по сегодняшнему матчу, то «красно-белые» могут всерьёз рассчитывать на чемпионство. «Рубин» был разбит уверенно и бесповоротно, особых шансов на положительный результат у хозяев не было.

У «Спартака» многое получалось впереди, вертикальные атаки явно радовали Абаскаля. Так кто же из «красно-белых» внёс наибольший вклад в эту яркую победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 42:58, удары по воротам – 14:13, в створ – 3:8, угловые – 4:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 6,0. Не обвинишь голкипера в пропущенном голе, но и спасений как таковых у Максименко не было. Когда «красно-белые» пожарили на старте матча, на линии Максименко страховали защитники. А когда шли навесы, многое снимал голкипер.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Руслан мог бы получить оценку и повыше, но долго привыкал к реактивному Фамейе. Джоэль дважды забегал за спину Литвинову, открываясь в опасные зоны и создавая моменты. Правда, ничего толкового из них Фамейе в итоге не извлёк.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 7,0. Джикия как раз и стал тем, кто успокоил Фамейе. Когда Джоэль на тыкался на Георгия, то регулярно борьбу проигрывал, так случилось пять раз из пяти. Очень уверенно смотрелся Джикия, заставляя форвардов фолить от безысходности.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 6,5. Крайние защитники были активны и полезны. Особенно во втором тайме Хлусевич много времени проводил в атаке, растягивал оборону «Рубина» и перспективно простреливал. Вот только Даниил в первой половине смотрелся инертно, ещё и жёлтую карточку получил.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. На другом фланге у Денисова получилось лучше. И отборов побольше, и голевая передача есть в активе. Длинная «стеночка» с Мединой у Даниила вообще получилась отменной, хотя в этом больше заслуги парагвайца.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,5. Шикарное соло, приведшее к голу Промеса, и уверенная игра в центре поля – что ещё можно требовать от опорного полузащитника. Мартинс выиграл 7 единоборств из 10, совершил три отбора и две его попытки дриблинга завершились удачей. Как раз вторая из них окончательно добила «Рубин».

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Час игрового времени Абаскаль отвёл Зобнину, который за это время всего 13 точных передач отдал и смотрелся очень инертно. Ещё и загубленный момент в пассиве Романа, так что ранняя замена смотрелась довольно обоснованно.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о. Сыграл по лекалам Романа Зобнина, только отдал не 13 точных передач, а 12.

ТЕО БОНГОНДА – 7,5. Бонгонда продолжает феерить – голевое действие в четвёртом матче подряд. Тео не только хладнокровно реализовал момент, созданный Соболевым, но и ответил ему такой же конфетной передачей. Поражает, как легко Бонгонда встроился в построения Абаскаля, как умно он находит свободные зоны и открывается в такт.

КВИНСИ ПРОМЕС – 8,0. Но по влиянию на игру всё ещё сложно поспорить с Промесом. Квинси регулярно приносил угрозу с левого фланга, отдав две ключевые передачи и дважды удачно пустившись в дриблинг. Ещё и внимание защитников голландец собирал регулярно. Однако и это не помогло, в концовке матча Промес свой гол всё-таки забил.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 8,5. Центральный нападающий не забил, но сыграл прекрасно. Соболев был невероятно умным «столбом», стягивающим на себя защитников и раздающим обостряющие передачи в освободившиеся зоны. Бонгонда и Игнатов должны серьёзно проставиться Александру за голевые моменты.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 7,0. Подсмотрел голевой выход на замену у Медины и отметился классной реализацией момента. Умно нашёл свободную зону для передачи Соболева.

ХЕСУС МЕДИНА – 7,5. Гол вторым касанием – сам начал атаку и сам же её завершил. Шикарный дебют, тут нечего добавить.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – б/о.