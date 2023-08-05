​«Спартак» и «Краснодар» остались на вершине таблицы РПЛ

«Спартак» и «Краснодар» выиграли свои матчи в третьем туре чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля обыграла «Рубин» (4:1), а команда Владимира Ивича – «Пари НН» (1:0). Таким образом, «красно-белые» и «быки» остаются на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги. Только эти две команды пока что не теряли очки.

Отметим, что «Спартак» и «Краснодар» имеют одинаковую разницу забитых и пропущенных голов (+5), но москвичи идут выше краснодарцев по количеству забитых голов (9:4 против 6:1).

В следующем туре чемпионата России «Спартак» будет играть против «Урала», а «Краснодар» - против «Оренбурга». Оба лидера сыграют на выезде.