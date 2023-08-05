​«Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед впервые со времён Карпина

В субботу вечером «Спартак» порадовал своих болельщиков крупной гостевой победой над «Рубином» со счётом 4:1. После трёх туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля имеет в своём активе девять зачётных баллов.

Как сообщает Opta, «Спартак» начал сезон Премьер-лиги России с трёх побед впервые с сезона 2013/2014. Тогда главным тренером команды был Валерий Карпин, который сейчас тренирует «Ростов» и сборную России.

На следующей неделе «Спартак» проведёт два матча – против «Пари НН» дома в Кубке России (8 августа) и против «Урала» на выезде в Премьер-лиге (11 августа).