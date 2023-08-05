Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Победный дебют Медины и голевые замены Абаскаля: «Спартак» разгромил «Рубин» в Казани

05 Августа 2023 • 19:30 Комментировать
Рубин
1:4
Спартак Москва
окончен

«Спартак» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 5 августа на стадионе «Казань Арена».

Протокол игры  
Рубин1:4Спартак Москва
  19'Бонгонда Тео (0:1)
(1:1) Иву Угучукву39'  
  59'Медина Хесус (1:2)
  67'Игнатов Михаил (1:3)
  73'Промес Квинси (1:4)
Дюпин ЮрийВуячич ИгорГрицаенко АлексейМартынович АлександрКабутов ДмитрийАпшацев Марат 72' (Лисакович Виталий ( 72'  84') Зотов Александр 65' (Иванов Олег ( 65') Иву Угучукву  72'Рожков Илья 72' (Рыбус Мацей ( 72') Даку Мирлинд 79' (Уридия Мераби ( 79') Фамейе Джоэль  24' 72' (Рахмоналиев Умарали ( 72')
Запасные: Бакаев СолтмурадЯнович НикитаИсмагилов АртёмБезруков РусланЛомовицкий АлександрАшурматов РустамТесленко Егор
Максименко АлександрДенисов ДаниилЛитвинов Руслан 81' (Дуарте Алексис ( 81') Джикия ГеоргийХлусевич Даниил  35'Мозес Виктор 58' (Игнатов Михаил ( 58') Мартинс Кристофер 79' (Умяров Наиль ( 79') Зобнин Роман 58' (Медина Хесус ( 58') Бонгонда Тео 78' (Пруцев Данил ( 78') Соболев Александр СергеевичПромес Квинси
Запасные: Бальде Диао КейтаСвинов ИльяМаслов ПавелКлассен ЛеонМелёшин ПавелЗиньковский АнтонЧернов Никита
05 августа. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).

 

В погоне за четвёртой кряду победой на старте сезона московский «Спартак» приехал в Казань. В составе без сюрпризов: Селихов и Николсон ещё восстанавливаются, а Бальде, Зиньковский и Медина обживаются на скамейке запасных. Впереди у «красно-белых» уже сложившаяся тройка (Соболев, Промес, Бонгонда), в полузащите работают Мозес, Зобнин и Мартинс, который поучаствовал в первом же значимом моменте.

Кристофер снёс Джоэля Фамейе, уже на первых минутах рвавшегося к воротам «Спартака». Казанцы просили пенальти, но арбитр проигнорировал, чем ещё сильнее раззадорил форварда «Рубина». В следующие 10 минут Фамейе дважды мог открывать счёт, совершая резкие рывки. Сначала Джоэлю сантиметров не хватило, чтобы замкнуть фланговый кросс, а затем вновь провалилась оборона «Спартака», Фамейе забрал подбор в центре штрафной площади, убрал Литвинова на замахе, но слишком слабо пробил в дальний угол. Защитники накрыли.

В первые 10 минут «Спартак» вообще не было видно на поле, но затем уже «красно-белые» плотно захватили инициативу. И продержался «Рубин» всего девять минут: вертикальная атака прошла «красно-белых» завершилась шикарной передачей Александра Соболева, воспользовавшись которой в штрафную площадь на скорости ворвался Тео Бонгонда, легко обыграл Юрия Дюпина и закатил мяч в пустые ворота – 0:1.

Спустя ещё 10 минут Бонгонда вернул должок Соболеву, выведя того на рандеву с голкипером. Александр тоже свой шанс реализовал, однако боковой арбитр заметил положение «вне игры» и гол не засчитали. Зато под конец тайма зрители увидели автогол. Апшацев подал со стандарта, подбор остался за Иву, который нанёс не лучший по качеству удар. Вот только Хлусевич решил подставить голову, полностью дезориентировав Максименко – 1:1.

«Спартак» мог забить в раздевалку, но плотный удар Романа Зобнина потащил Юрий Дюпин, поэтому «красно-белым» пришлось переносить огонь на второй тайм. И вот тут мощно сыграл Абаскаль, двойной заменой выпустивший Медину и Игнатова. Проходит всего минута, Хесус первым касанием отдаёт на правый фланг, а вторым замыкает кросс Денисова – 1:2. Именно Медина оформил победный гол. Игнатов посмотрел, суть понял и через девять минут тоже отличился.

Даниил Хлусевич нашёл у штрафной площади Александра Соболева, а тот вывел на убойную позицию Игнатова. Михаил вывалился на Юрия Дюпина и в одно касание пробил мимо голкипера – 1:3. «Спартак» на этом не успокоился, ещё одна «красно-белая» фамилия зажглась на табло. Кристофер Мартинс вдруг отважился на сольный проход, спокойно ушёл от всех своих оппонентов и вывел на ударную позицию Промеса. Квинси пробил без нервов, в касание отправив мяч в дальний угол – 1:4.

Яркий разгром выдал «Спартак» в Казани, одержал четвёртую победу подряд и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Разница забитых и пропущенных мячей с «Краснодаром» одинакова, но «красно-белые» забили больше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рубин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
5
1
2.48 3.60 2.85
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
1
4
3.40 3.80 2.10
Видео
Окончен
Оренбург Оренбург
Урал Урал
0
2
2.36 3.80 2.90
Видео
11 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
0
2.48 3.60 2.85
Видео
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
06.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ахмат Ахмат
2.18 3.70 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
20:09 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Замены - ключевой момент в этой игре»
20:08 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев отреагировал на старт «Спартака» с трёх побед в РПЛ
20:05 · Россия. Премьер-лига
Ярошик: «Вы видите, что эту игру ломает удаление на седьмой минуте»
20:01 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Были какие-то рабочие игровые моменты, но я не могу назвать матч жёстким»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Должно же быть когда-то, чтобы мы забили все свои моменты»
19:56 · Россия. Премьер-лига
​Только один игрок «Спартака» за последние 15 лет начал путь так эффектно, как Бонгонда
19:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Медина — отличный футболист, он усилит «Спартак»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «У нас есть свои козыри, которые мы сегодня предложим сопернику»
19:48 · Россия. Премьер-лига
​Прервалась результативная серия «Оренбурга» в РПЛ дома – она составила 15 матчей
19:45 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Нацелены на поле соперника предложить свою игру»
19:41 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» и «Краснодар» остались на вершине таблицы РПЛ
19:35 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» начал сезон РПЛ с трёх побед впервые со времён Карпина
19:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 1
19:29 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» трижды забил «Рубину» в течение 14 минут - видео видео
19:23 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — об удалении «Оренбурга»: «Мансилья не видел игрока»
Все новости
Рекомендуем