Победный дебют Медины и голевые замены Абаскаля: «Спартак» разгромил «Рубин» в Казани

«Спартак» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России. Матч третьего тура РПЛ состоялся 5 августа на стадионе «Казань Арена».

В погоне за четвёртой кряду победой на старте сезона московский «Спартак» приехал в Казань. В составе без сюрпризов: Селихов и Николсон ещё восстанавливаются, а Бальде, Зиньковский и Медина обживаются на скамейке запасных. Впереди у «красно-белых» уже сложившаяся тройка (Соболев, Промес, Бонгонда), в полузащите работают Мозес, Зобнин и Мартинс, который поучаствовал в первом же значимом моменте.

Кристофер снёс Джоэля Фамейе, уже на первых минутах рвавшегося к воротам «Спартака». Казанцы просили пенальти, но арбитр проигнорировал, чем ещё сильнее раззадорил форварда «Рубина». В следующие 10 минут Фамейе дважды мог открывать счёт, совершая резкие рывки. Сначала Джоэлю сантиметров не хватило, чтобы замкнуть фланговый кросс, а затем вновь провалилась оборона «Спартака», Фамейе забрал подбор в центре штрафной площади, убрал Литвинова на замахе, но слишком слабо пробил в дальний угол. Защитники накрыли.

В первые 10 минут «Спартак» вообще не было видно на поле, но затем уже «красно-белые» плотно захватили инициативу. И продержался «Рубин» всего девять минут: вертикальная атака прошла «красно-белых» завершилась шикарной передачей Александра Соболева, воспользовавшись которой в штрафную площадь на скорости ворвался Тео Бонгонда, легко обыграл Юрия Дюпина и закатил мяч в пустые ворота – 0:1.

Спустя ещё 10 минут Бонгонда вернул должок Соболеву, выведя того на рандеву с голкипером. Александр тоже свой шанс реализовал, однако боковой арбитр заметил положение «вне игры» и гол не засчитали. Зато под конец тайма зрители увидели автогол. Апшацев подал со стандарта, подбор остался за Иву, который нанёс не лучший по качеству удар. Вот только Хлусевич решил подставить голову, полностью дезориентировав Максименко – 1:1.

«Спартак» мог забить в раздевалку, но плотный удар Романа Зобнина потащил Юрий Дюпин, поэтому «красно-белым» пришлось переносить огонь на второй тайм. И вот тут мощно сыграл Абаскаль, двойной заменой выпустивший Медину и Игнатова. Проходит всего минута, Хесус первым касанием отдаёт на правый фланг, а вторым замыкает кросс Денисова – 1:2. Именно Медина оформил победный гол. Игнатов посмотрел, суть понял и через девять минут тоже отличился.

Даниил Хлусевич нашёл у штрафной площади Александра Соболева, а тот вывел на убойную позицию Игнатова. Михаил вывалился на Юрия Дюпина и в одно касание пробил мимо голкипера – 1:3. «Спартак» на этом не успокоился, ещё одна «красно-белая» фамилия зажглась на табло. Кристофер Мартинс вдруг отважился на сольный проход, спокойно ушёл от всех своих оппонентов и вывел на ударную позицию Промеса. Квинси пробил без нервов, в касание отправив мяч в дальний угол – 1:4.

Яркий разгром выдал «Спартак» в Казани, одержал четвёртую победу подряд и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Разница забитых и пропущенных мячей с «Краснодаром» одинакова, но «красно-белые» забили больше.