Удаление, пенальти и привет от Аюпова: «Урал» Ганчаренко в большинстве разобрался с «Оренбургом» Ярошика

Можно сказать, в уральском дерби третьего тура чемпионата России встречались «Оренбург» и «Урал».

«Оренбург» в первом туре Премьер-лиги гостил у московского «Спартака» и вёл в счёте во втором тайме, однако пострадал от позднего дубля Хлусевича и проиграл. Дальше у команды Иржи Ярошика был провальнейший домашний матч с ЦСКА в Кубке – с двумя удалениями и поражением 0:6. После этого оренбуржцы съездили в Казань, где разошлись ничейным результатом с «Рубином».

«Урал», в отличие от двух предыдущих сезонов, удачно стартовал в новом чемпионате России. «Шмели» сразу начали с первой за много лет победы над ЦСКА, чем очень порадовали публику «Екатеринбург Арены». Вслед за этим подопечные Виктора Ганчаренко потерпели гостевое поражение в Кубке России от «Локомотива», прежде чем не выявили победителя во втором туре РПЛ с «Пари НН».

К сожалению для «Оренбурга», развитие отчётного матча стало формироваться для него по образцу призрака приснопамятной встречи с ЦСКА. Уже на седьмой минуте хозяева остались в меньшинстве «благодаря» опасному фолу со стороны Мансильи. В центре поля аргентинец попал прямой ногой в живот Бевееву, и Шафеев без раздумий показал нарушителю прямую красную карточку. Посоветовавшись с видеоассистентами, главный арбитр только удостоверился в верности своего решения.

Чуть больше десяти минут «Оренбург» вдесятером играл на ноль, пока не пропустил первый мяч. Егорычев, получив пас от Бегича, внедрился по центру в чужую штрафную площадь и покатил мяч в правый угол (0:1). Оренбуржцам требовалось время, чтобы перестроиться на игру в меньшинстве, но ещё им нужно было просто перестать невынужденно ошибаться. А то под получас игры они потеряли мяч на своей половине поля, что вылилось в удары Каштанова и Кулакова, с которыми пришлось справляться Сысуеву.

На 37-й минуте Каштанов легко реализовал пенальти, и это значило, что хозяева проигрывают уже с разницей в два мяча. Одиннадцатиметровый удар для гостей заработал бывший игрок «Оренбурга» Аюпов. Он в чужой штрафной площади подставился под толчок Сидорова после фланговой доставки справа от Кулакова. Какие-то атакующие поползновения «газовиков» не приносили им успеха. В частности, на сороковой минуте после верчёного удара Сидорова издали с правого полуфланга мяч закрутился рядом с левой штангой.

В перерыве, видать, оренбуржцы получили эмоциональный нагоняй от своего тренера, Ярошик взбодрил их. Один угловой за другим стал образовываться у ворот екатеринбуржцев, последовали и удары по этим самым воротам. Флорентин приложился с дистанции – оказалось чуть выше. Мог и вообще-то должен был забивать во втором туре подряд Матиас Перес, однако не попал в левый угол с короткого расстояния в завершение хозяйской атаки, начавшейся с неудачного выноса Помазуна.

Поняв, что можно и пропустить, «шмели» отвели игру от своих ворот и создали серию опасных моментов, но не использовали их. Сысуев отводил угрозы от ударов Кулакова и Шеттине, плюс Егорычев зарядил в перекладину. Дальше гости вновь отошли назад, а хозяева так и не смогли дожать их до пропущенного гола. 0:2 – победа «Урала», позволяющая ему набрать семь очков. У «Оренбурга» же остаётся в активе очень скромный один балл.

Кирилл Иванцов