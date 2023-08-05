Тихонов — об удалении «Оренбурга»: «Мансилья не видел игрока»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал удаление нападающего «Оренбурга» Брайана Мансилью в матче с «Уралом». Футболист «Оренбурга» получил красную карточку уже на седьмой минуте игры.

«Мансилья развернулся и хотел остановить мяч, но сыграл в грудь Бевееву. Да, это красная карточка. Выглядит очень жестоко, но винить Мансилью в преднамеренном ударе нельзя. Мансилья не видел игрока», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Матч третьего тура Российской премьер-лиги «Оренбург» - «Урал» продолжается в эти минуты. Портал LiveResult проводит прямую трансляцию встречи в текстовом формате.