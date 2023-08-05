«Спартак» уже громит «Рубин»

«Спартак» сделал ещё один шаг к победе над «Рубином» в матче третьего тура Премьер-лиги. В середине второго тайма Александр Соболев обострил игру передачей на Михаила Игнатова, а тот в ближнем бою переиграл голкипера, получив при этом повреждение. Через пять минут мяч снова побывал в сетке ворот казанской команды, на сей раз отличился Квинси Промес, счет стал 4:1.

Напомним, что до этого Тео Бонгонда открыл счет, Угу Угучукву сравнял, а Хесус Медина забил второй гол хозяевам.

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