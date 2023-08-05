Медина забил за «Спартак», проведя на поле всего 40 секунд

Тео Бонгонда феноменально дебютировал в «Спартаке», забив три мяча на старте сезона. Но у команды Гильермо Абаскаля, оказывается, есть еще один «джокер». Хесус Медина вышел на замену в матче с «Рубином» в третьем туре Премьер-лиги и через минуту (4о секунд) забил. Даниил Денисов из глубины поля доставил мяч к воротам, и у левого угла вратарской Медина удачно пробил головой в дальнюю часть ворот.

Спартаковцы ведут 2:1 и в онлайн-таблице РПЛ выходят на первое место вместе с «Краснодаром».

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