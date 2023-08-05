​Хусаинов – об ошибке арбитра Кукуляка против «Спартака»: «Он не знаком с единоборствами в футболе»

Бывший судья ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал штрафной удар, который Евгений Кукуляк назначил в матче между «Рубином» и «Спартаком». После этого стандарта казанской команде удалось сравнять счёт.

«Со стороны «Спартака» не было никакого фола. Эта ошибка повлияла на ход матча. Судья находился в идеальной позиции, чтобы это заметить. Он не знаком с единоборствами в футболе, хотя футбольный человек», - сказал Хусаинов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Хусаинова, в России следует ужесточить требования для судей при отборе. Хусаинов считает, что арбитры должны уметь понимать игру.

Следить за матчем между «Рубином» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.