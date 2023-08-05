Игрок «Крыльев Советов» Салтыков: «Я ничего не слышал про интерес «Локомотива»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался об интересе со стороны московского «Локомотива».

«Я про интерес и переход в «Локомотив» зимой ничего не слышал. Моим будущим занимается мой агент. Смысл мне в это лезть? У нас тяжелый график», — цитирует Салтыкова «Матч ТВ».

Футболист добавил, что на данный момент является игроком «Крыльев Советов» и хочет помочь команде.

Трудовой договор 18-летнего Салтыкова с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2025 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 300 тысяч евро.

12 августа «Крылья Советов» сыграют с «Локомотивом» в рамках третьего тура чемпионата России.