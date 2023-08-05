«Локомотив» озвучил состав на битву с ЦСКА

В субботу вечером состоится центральный матч третьего тура Премьер-лиги – ЦСКА будет играть против «Локомотива». Рулевой «железнодорожников» Михаил Галактионов решил включить в стартовый состав команды таких игроков:

Лантратов, Тикнизян, Самошников, Кузьмичёв, Погостнов, Митай, Баринов, Карпукас, Глушенков, Пиняев, Дзюба.

Стартовый свисток от Кирилла Левникова футболисты ЦСКА и «Локомотива» услышат в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом московского дерби во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Добавим, что в двух прошедших турах чемпионата России «Локомотив» набрал четыре очка.