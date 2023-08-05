ЦСКА объявил состав на дерби с «Локомотивом»

В главном матче третьего тура Российской премьер-лиги будут играть ЦСКА и «Локомотив». Наставник «армейцев» Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Набабкин, Мойзес, Роша, Гайич, Зайнутдинов, Кучаев, Мухин, Мендес, Заболотный, Чалов.

Московское дерби между ЦСКА и «Локомотивом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «ВЭБ Арены» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух туров ЦСКА имеет в своём активе три зачётных балла.