Салтыков — о сравнении с Пиняевым: «У меня свой путь»

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков ответил на вопрос о схожести с вингером «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

«Мы были с Пиняевым в одной академии. Чем мы похожи? Не хочется быть похожим на кого‑то. Он Пиняев, а я Салтыков. У него свой путь, а у меня свой», — заявил Салтыков «Матч ТВ».

5 августа «Крылья Советов» разгромили «Ростов» в матче третьего тура чемпионата России со счетом 5:1. Стоит отметить, что 18-летний Салтыков записал на свой счет два гола.

Контракт вингера с самарским клубом рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Салтыкова в 300 тысяч евро.

В следующем туре РПЛ «Крылья» сыграют с «Локомотивом» (12 августа).