​В «Спартаке» допустили, что арбитр ошибся против команды

В субботу «Спартак» проводит гостевой матч третьего тура Премьер-лиги против «Рубина». В концовке первого тайма арбитр Евгений Кукуляк, вероятно, допустил грубую ошибку. Он назначил штрафной удар в сторону ворот спартаковцев, хотя Руслан Литвинов, как показалось, исполнил чистый подкат, а если нарушение и было, то в пределах штрафной.

«???» - такое сообщение было опубликовано в телеграм-канале «Спартака».

«Опасный штрафной в наши ворота после вроде бы чистого подката Руслана Литвинова», - говорилось в следующем сообщении «красно-белых».

Отметим, что после этого штрафного удара «Рубин» сравнял счёт.

Следить за матчем между «Рубином» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции.