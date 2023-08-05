Чемпион России в составе «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» считает, что «железнодорожники» могут бороться за медали в чемпионате России.

«Подбор игроков у «Локомотива» примерно одинаковый, если сравнивать команду со «Спартаком», ЦСКА и «Зенитом». У «Локо» есть свои плюсы, они ещё в начале года усилились классными игроками, такими как Пиняев, Глушенков, да и Сарвели пришёл летом в команду. Я считаю, что у «Локомотива» достойный состав. Единственное, что есть определённые проблемы в центре защиты. А так я считаю, что у «Локомотива» сбалансированный состав, и он ничем не уступает конкурентам», — сказал Гуренко.