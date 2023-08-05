Тихонов считает, что Абаскаль правильно не ротирует состав «Спартака»

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов ответил на вопрос, почему главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль не использует ротацию состава.

«А зачем? Он все проанализировал. Когда ты постоянно ротируешь состав, это не приносит удачи. Стабильность — самое главное», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

После двух туров «Спартак» набрал шесть и сейчас находится на третьей строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В эти минуты подопечные Абаскаля проводят гостевой поединок против казанцев в рамках третьего тура РПЛ. За всеми событиями встречи можно следить в прямой текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.