«Рубин» отыгрался в матче со «Спартаком» в конец первого тайма. После подачи со спорного штрафного мяч отскочил к Угу Угучукву, который в гордом одиночестве его обработал и пробил метров с 25 по воротам. Не самый опасный момент, но Даниил Хлусевич крайне неудачно подставил голову, пытаясь блокировать полет мяча. В итоге рикошет в пустой угол ворот «Спартака». Счёт стал равным - 1:1. Напомним, что до этого отличился спартаковец Тео Бонгонда.

Видео гола «Рубина» представлено ниже. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.