Осинькин: Я против разговоров о сравнении Салтыкова с Пиняевым

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о сравнении нападающего Никиты Салтыкова с вингером «Локомотива» Сергеем Пиняевым.

В матче третьего тура чемпионата России «Крылья Советов» разгромили «Ростов» (5:1). 18-летний Салтыков стал автором дубля.

«Я против сравнения. Никита провел пока только один матч с первых минут. В других играх может по-другому сыграть соперник, и надо смотреть, как себя футболист проявит в разных ситуациях», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Специалист отметил, что Салтыков действительно провел отличный матч, его можно поздравить с двумя голами.

За три тура «Крылья Советов» набрали семь очков и на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ.