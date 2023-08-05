«Рубин» отыгрался в матче со «Спартаком» после рикошета от Хлусевича

В Казани вернулась интрига в матч третьего тура Премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком». Под конец первого тайма хозяева заработали право на штрафной удар с левого фланга, подача пришлась в стенку, и мяч отскочил к радиусу штрафной. Удивительно, но там никто не мешал Иву Угучукву подготовить удар и пробить. Неприятный рикошет от головы Даниила Хлусевича, и голкипер отыгран на противоходе, а мяч влетел в сетку ворот.

На табло 1:1, в активе у «Спартака» на эту минуту семь очков, у соперника - три. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.