Арбитр, вероятно, грубо ошибся в матче «Рубин» - «Спартак»

В субботу матч третьего тура чемпионата России проводят «Рубин» и «Спартак». Ближе к завершению первого тайма арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной удар в пользу «рубиновых». При этом показалось, что Руслан Литвинов сыграл в мяч. Но если нарушение правил и было, то, судя по повторам, оно произошло в пределах штрафной площади, и тогда рефери должен был назначить пенальти, а не штрафной.

Стоит сказать, что после розыгрыша штрафного удара «Рубин» смог сравнять счёт – на табло горят две единицы.

Следить за матчем между «Рубином» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.