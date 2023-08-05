Шикунов: «Крылья» выбрали хорошую тактику»

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов прокомментировал неудачное выступление команды в третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги. По его словам, самарцы поставили в тупик его бывших подопечных благодаря удачно выбранной тактике. Она спутала карты Валерию Карпину, главному тренеру «Ростова».

- У «Крыльев» залетели первые удачные голы, «Ростов» не ожидал такого. «Крылья» – молодцы, выбрали хорошую тактику, выловили «Ростов» на контратаках, что не совсем привычно для самарцев, - цитирует слова Шикунова издание «РБ Спорт».

В следующем туре «Ростов» примет дома «Рубин».