​Бонгонда забил в третьем матче за «Спартак» подряд

Тео Бонгонда сразу принялся доказывать, что «Спартак» не зря вложился в его летний трансфер. В дебютной игре за «красно-белых» - против «Оренбурга» - вингер записал на свой счёт голевой пас. Дальше Бонгонда принялся забивать в каждом матче. В субботу Тео отличился результативным ударом уже в третьей игре подряд, расписавшись в воротах «Рубина». Ранее футболист забивал в матчах против «Краснодара» (Кубок России) и «Балтики» (РПЛ).

Следить за ходом матча между «Рубином» и «Спартаком» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Добавим, что в двух стартовых турах Премьер-лиги «Спартак» набрал шесть очков.