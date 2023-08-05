Шикунов: Гарре выделяется, не просто так он столько лет провёл в «Манчестер Сити»

Известный функционер Александр Шикунов высказался об игре нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре в матче с «Ростовом». Встреча третьего тура чемпионата России завершилась крупной победой самарцев – 5:1.

«Гарре выделялся на фоне всех футболистов матча, он высококлассный игрок. Все-таки не просто так он провел в «Манчестер Сити» столько лет. Для РПЛ Гарре – серьезный футболист», — приводит слова Шикунова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что ему понравилось решение главного тренера «Крыльев Советов», который сместил Гарре в середину поля. В центре футболист ведет игру команды, добавил Шикунов.

В текущем сезоне 23-летний аргентинец принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.