«Урал» ведёт в Оренбурге, играя в большинстве

В самом разгаре первый тайм матча третьего тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Уралом». Хозяева остались в меньшинстве уже на стартовых минутах после некорректного приёма со стороны Брайана Мансильи. А на экваторе 45-минутки уральцы открыли счет. Сильвие Бегич здорово сыграл по вертикали на ход Андрею Егорычеву, который не упустил свой шанс и пробил впритирку со штангой. Счет стал 1:0 в пользу «Урала», который делит четвертое место в онлайн-таблице. У соперника только одно очко. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.