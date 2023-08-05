В самом разгаре первый тайм матча третьего тура Премьер-лиги между «Оренбургом» и «Уралом». Хозяева остались в меньшинстве уже на стартовых минутах после некорректного приёма со стороны Брайана Мансильи. А на экваторе 45-минутки уральцы открыли счет. Сильвие Бегич здорово сыграл по вертикали на ход Андрею Егорычеву, который не упустил свой шанс и пробил впритирку со штангой. Счет стал 1:0 в пользу «Урала», который делит четвертое место в онлайн-таблице. У соперника только одно очко. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Урал» ведёт в Оренбурге, играя в большинстве
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