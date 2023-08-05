Неудержимый Бонгонда открыл счёт в матче «Рубин» - «Спартак»

В третьем туре Премьер-лиги «Рубин» принимает «Спартак». В середине первого тайма повела команда Гильермо Абаскаля. Гости провели быструю атаку, последовал пас вразрез обороны соперника, Тео Бонгонда оказался на острие, пробросил мяч мимо голкипера влево и пробил по воротам в щель. Это уже третий гол новичка «красно-белых» в текущем сезоне.

Спартаковцы ведут со счетом 1:0 и лидируют вместе с «Краснодаром», набирая по девять очков. «Рубин» делит 10-е место с двумя очками.

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