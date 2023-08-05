​Джикия покорил отметку в 150 матчей в качестве капитана «Спартака»

В субботу вечером «Спартак» проводит гостевой матч третьего тура чемпионата России против «Рубина». Пресс-служба московского клуба отмечает, что для защитника Георгия Джикии этот матч является 150-м в качестве капитана «красно-белых».

Отметим, что Георгий Джикия выступает за «Спартак» с начала 2017 года после трансфера из «Амкара».

Следить за развитием событий в матче между «Рубином» и «Спартаком» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Напомним, что «Спартак» в двух прошедших турах Премьер-лиги смог набрать шесть очков.