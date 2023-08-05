​Салтыков: «Наш стиль сработал»

Сенсационно завершился матч третьего тура российского чемпионата Премьер-лиги, «Крылья Советов» разгромили «Ростов» со счетом 5:1. Главным героем матча был признан полузащитник Никита Салтыков, который забил два мяча и был признан лучшим игроком встречи. Он прокомментировал итоги матча, заявив, что его клуб намеренно отдал инициативу сопернику в первом тайме, решив сыграть в ином стиле.

- В первом тайме «Ростов» перехватил инициативу, но мы выбрали такой стиль, что не прессинговали их, потому что они хорошо выходят из‑под прессинга. Он сработал, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».