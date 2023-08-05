Осинькин: «Понимание, что матч сделан, пришло с четвёртым голом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Ростовом» (5:1).

- Удалось ли «Крылья» более приспособиться к такой жаре?

- Жара жарой. Самое главное было показать игру хорошего уровня против сложного соперника, против соперника, против которого трудно играть. В организации игры он много делает таких перестроений, к которым надо было бы быть готовым. В этом плане у нас трудная неделя была, нам много пришлось разговаривать. Хорошо, что это была неделя где-то в середине разбавленная Кубком. Но надо понимать, что первый тайм… мы создали три момента и реализовали три. Это тоже понимаем.

- Первые два гола, которые забила ваша команда, вы вели 2:0. Но вы сдержанно их встретили. Только третий мяч отпраздновали бурно. С чем это связано?

- Не знаю. Я не помню, как я радовался или не радовался, или был сдержанный. Понятно, что первые мячи, мы еще в игре и борьбе, очень много времени до конца. Там где-то передать какую-то расслабленность ребятам было нельзя. Но и не думаю, что после третьего мяча внутри у меня было понимание, что матч сделан. Наверное, это только пришло с четвертым голом.

- Вот если отбросить два гола Никиты Салтыкова, как можно оценить его сегодняшний дебют?

- Он такой дерзкий, любит идти в обводку, любит прямые дорожки к чужим воротам. Это ему помогает в ситуациях, когда надо обострять. По обороне вопросы есть, но и сложно, смешно было бы, если бы он был ко всему готов в этой ситуации. Но он внимательный умный парень, он слушает. Даже те перестроения, которые мы подсказали в перерыве, уже во втором тайме он делал более точно.

- Конец матча, пенальти, были разногласия Ежов или Горшков. Не было ли у вас возможности своим волевым решением дать пробить Горшкову, у которого родился сын вчера?

- Юру мы, конечно, поздравили. У нас оба бьющих игрока, но их не было на поле, поэтому пошла заминка. Я крикнул в этот момент, чтобы Юра пробил, но ребята там сами решили. Так эмоционально в конце себя вели зрители, что я понимал, что не только там в штрафной не слышно, но даже тем, кто близко ко мне. Наверное, Ежову пора пробить пенальти, забить он очень и очень полезен был в этом матче. Скорость, которую мы сегодня давали, первым, кто ее разгонял, наверное, был он.