​Игрока «Оренбурга» удалили с поля на 7-й минуте матча

В субботу вечером «Оренбург» и «Урал» проводят матч третьего тура чемпионата России. Уже на седьмой минуте хозяева поля остались в численном меньшинстве – прямую красную карточку получил форвард оренбургской команды Брайан Мансилья. Аргентинец совершил грубый фол, ударив Мингияна Бевеева прямой ногой в тело.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Оренбургом» и «Уралом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что после двух сыгранных туров «Урал» имеет в своей копилке четыре очка, а «Оренбург» - одно.