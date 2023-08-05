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​Игрока «Оренбурга» удалили с поля на 7-й минуте матча

05 Августа 2023 • 17:52 Комментировать
Оренбург
0:2
Урал
перерыв

В субботу вечером «Оренбург» и «Урал» проводят матч третьего тура чемпионата России. Уже на седьмой минуте хозяева поля остались в численном меньшинстве – прямую красную карточку получил форвард оренбургской команды Брайан Мансилья. Аргентинец совершил грубый фол, ударив Мингияна Бевеева прямой ногой в тело.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Оренбургом» и «Уралом» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что после двух сыгранных туров «Урал» имеет в своей копилке четыре очка, а «Оренбург» - одно.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Брайан Мансилья
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ОРЕНБУРГ УРАЛ
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