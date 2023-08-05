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Карпин — о крупном поражении «Ростова»: «Это моя вина»

05 Августа 2023 • 17:49 Комментировать (1)
Крылья Советов
5:1
Ростов
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился комментарием после крупного поражения от «Крыльев Советов». Матч третьего тура Российской премьер-лиги завершился со счетом 5:1 в пользу самарского коллектива.  

«Что пошло не так? После 1:5 странно говорить, что что-то определенное пошло не так. Все пошло не так! Наверное, это моя вина. В первом тайме три раза соперник дошел до наших ворот – и три гола», — приводит слова Карпина Metaratings.

В трех турах чемпионата России «Ростов» набрал четыре очка и на данный момент располагается на седьмой позиции.

Следующим соперником команды Карпина в РПЛ станет «Рубин» (12 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Валерий Карпин
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Августа 2023 в 17:56
Карпин — о крупном поражении «Ростова»: «Это моя вина»
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не фраирок.. твая вина в том што ты ушол из армавира.. А-ха-ха-ха! )))
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