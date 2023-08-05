Салихова — о работе Осинькина в «Крыльях Советов»: «Браво!»

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

«У Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Карпин без судей – жалкое зрелище. У Осинькина каждый год забирают лучших игроков, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, браво!» – приводит слова Салиховой Metaratings.

Сегодня, 5 августа, «Крылья Советов» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги одержали крупную победу над «Ростовом» со счетом 5:1.

На данный момент самарский клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.