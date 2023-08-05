Карпин: «Вышли сонные с начала игры и практически всю игру так играли, дело не в погоде»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после матча с «Крыльями Советов» (1:5).

- Можно ли сказать, что «Крылья Советов» по такой погоде были лучше готовы к матчу?

- Да нет, погода для всех одинаковая. Я не думаю, что погода повлияла. То, что вышли сонные с начала игры и практически всю игру так играли, дело не в погоде.

- Можно ли сказать, что тренировка в Самаре в такую жару повлияла?

- Да у нас в Ростове точно такая же погода. Даже жарче, так что сваливать на погоду точно не надо.

- Замена после перерыва - реакция на игру в первом тайме. А остальные - мысли о кубковой встрече и ротация состава, или же реакция на игру?

- Естественно, все замены - реакция на игру. О Кубке подумаем завтра, сегодня после игры. А во время матча думали о том, чтобы сравнять счет и, возможно, даже выиграть.

- Как вы оцените игру Мохеби?

- Да никак, он вышел при счете 1:3. Оценка всей нашей команды - никакая у всех.