Ярошик: «Может быть, когда начнётся игра, не будет прямого солнца, потому что погода очень тяжёлая»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Уралом».

- Предыдущий матч завершился вничью. Сегодня наверняка планируете играть на победу. При такой погоде это вообще возможно? Интенсивность атаки, наверное, упадет?

- Я надеюсь, что солнце зайдет за трибуну. Может быть, даже когда начнется игра, не будет прямого солнца, потому что, конечно, погода очень тяжелая сегодня. Но с другой стороны, мы хотим играть дома, играем дома, хотим смело сыграть в атаке. Надеюсь, что это нам позволит играть достаточно активно.

- Можем ли мы сегодня увидеть новобранца команды Адамова, или пока не планируете?

- Конечно, он здесь 3-4 дня. Наконец мы решили, что он сегодня выйдет в запасе. Через три дня у нас снова матч на Кубок, а потом лига, так что эти два матча он точно будет участвовать в стартовом составе.