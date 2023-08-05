​Карпин впервые проиграл Осинькину в РПЛ

Субботнюю часть третьего тура чемпионата России открывал матч между «Крыльями Советов» и «Ростовом». Самарская команда на своём поле отпраздновала крупную победу со счётом 5:1.

Как сообщают гуру футбольной статистики из Opta, Игорь Осинькин впервые обыграл Валерия Карпина в тренерской дуэли в чемпионате России. Ранее в трёх очных матчах РПЛ Карпин обыгрывал Осинькина.

После трёх туров «Крылья Советов» имеют в своём активе семь зачётных баллов, а «Ростов» - четыре. Теперь команды Игоря Осинькина и Валерия Карпина будут готовиться к кубковым играм, которые пройдут посреди следующей недели.