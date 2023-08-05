Ганчаренко: «Оренбург» играет на таком же уровне, который был в прошлом сезоне»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- У «Оренбурга» не совсем удачное начало сезона. Сегодня при своих болельщиках он может рассчитывать на более серьезный результат. Что будет «Урал» противопоставлять оренбуржцам?

- Если исходить из качества игры, которое показывал «Оренбург», оно на таком же уровне, который был в прошлом сезоне. Что касается сегодняшней игры, у нас все матчи такие достаточно равные. Зависит от того, как ты можешь реализовать свой момент, как ты можешь добежать в защите, соперника устранить. Вровную всё идет. Разница между хорошим результатом и плохим она достаточно условная.

- В какой сегодня футбол будет играть «Урал» - в привычный, или как-то будете перестраиваться?

- Нет, понятно, что мы в любом случае учитываем какие-то сильные качества соперника, но мы в свою очередь тоже должны навязывать свою игру.