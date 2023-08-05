​«Ростов» проиграл 4 гостевых матча РПЛ подряд – раньше при Карпине такого не было

В субботу «Ростов» огорчил своих поклонников в матче третьего тура чемпионата России. В гостях у «Крыльев Советов» команда Валерия Карпина проиграла, причём крупно – со счётом 1:5.

Серия поражений «Ростова» в гостевых матчах Премьер-лиги достигла 4 матчей. С такой неудачной серией на выезде при Валерии Карпине на тренерском мостике ростовчане раньше не сталкивались. Об этом рассказывает Opta.

Следующий матч «Ростов» проведёт уже 8 августа – против «Урала» на выезде в Кубке России. Затем, 12 августа, команда Валерия Карпина будет принимать «Рубин» в рамках четвёртого тура Премьер-лиги.