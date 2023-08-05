Абаскаль: «Медина абсолютно готов сегодня выйти на поле»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем с «Рубином».

- Первый вопрос касается того, что вы негативно отзывались о насыщенном календаре на старте сезона. Наконец-то случился полноценный недельный цикл. Как-то это повлияло на команду и помогло восстановиться?

- Конечно, влияет на всех, но мы продолжаем делать свою работу и идти вперед, несмотря ни на что. Понятно, что там у кого-то больше дней на отдых, но это неважно сейчас уже.

- Если «Спартак» на старте выигрывает три матча подряд, обычно в стране это обсуждают все. Вот это давление СМИ и болельщиков как-то влияет на команду?

- Нет, любые разговоры о чем-либо могут быть в марте-апреле, не раньше. Сейчас мы сосредоточены на своей игре, чтобы стабилизировать игру, чтобы наиграть то, что мы делали на тренировках и во время предсезонной подготовки, новых футболистов тоже встроить в те модели, которые у нас есть. Только это.

- Все заждались Хесуса Медину. Увидим ли мы его сегодня в игре?

- Если ход матча позволит, то вы можете его увидеть. Посмотрим, как будет складываться, он две последние тренировки провел полностью с командой, поэтому абсолютно готов сегодня выйти на поле.