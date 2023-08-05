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​«Крылья Советов» впервые с 2007 года прошли три стартовых тура без поражений

05 Августа 2023 • 17:15 Комментировать
Крылья Советов
5:1
Ростов
окончен

В субботу «Крылья Советов» порадовали армию своих болельщиков крупной победой над «Ростовом» в третьем туре Премьер-лиги. Команда Игоря Осинькина разгромила соперника на своём поле со счётом 5:1.

Как сообщает Opta, «Крылья Советов» впервые с 2007 года не проиграли в трёх стартовых турах чемпионата. Самарцы на текущий момент имеют семь зачётных баллов в своём активе.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут 9 августа – против «Зенита» в Кубке России. Что касается Премьер-лиги, то в четвёртом туре «крылышки» будут играть против «Локомотива» на выезде. Матч пройдёт 12 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов
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