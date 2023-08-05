Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов: «Не все команды привыкли играть в такие «английские недели»

05 Августа 2023 • 17:14 Комментировать
Рубин
1:1
Спартак Москва
1 3.40 X 3.65 2 2.10
1-й тайм

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов  дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Две игры провели и упустили победы в концовке. Эмоционально это как-то повлияло на команду?

- Конечно, если в концовке упускаешь победу, эмоции все-таки немножко затухают. Но ничего страшного,  в футболе такие матчи случаются, поэтому нужно двигаться дальше и искать свое в других матчах.

- Как-то привычнее ли вам готовиться в недельном цикле без Кубка, или не имеет значения?

- Наверное, привычнее для всех, потому что у нас не все команды привыкли играть в такие «английские недели», когда в неделю три матча, тем более когда ты только начинаешь чемпионат, и погода достаточно жаркая. Естественно, это не так просто.

- «Спартак» хорошо начал чемпионат, все об этом говорят. Это как-то повлияло на вашу подготовку?

- Почему должно повлиять? Это победа «Спартака», естественно, это важно для команды. Но мы должны думать о своем и готовиться к матчу независимо от того, как сыграл соперник.

- Сегодня в запасе Лисакович. Мы его увидим сегодня на поле?

- Посмотрим, как будет складываться матч, всё возможно.

- Многие обсуждают позицию левого защитника в «Рубине». Играет молодой Рожков. Сегодня наконец-то в заявке появился Рыбус. Он полностью готов, или это просто формальное появление в запасе?

Реклама


- Мацей стал тренироваться последние два дня с командой, поэтому той самой игровой практики и тонуса нет у него. Но если говорить о физическом состоянии, то оно неплохое.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
5
1
2.48 3.60 2.85
Видео
53 мин
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
3.40 3.80 2.10
Видео
53 мин
Оренбург Оренбург
Урал Урал
0
2
2.36 3.80 2.90
Видео
05.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.48 3.60 2.85
Видео
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» отыгрался в матче со «Спартаком» после рикошета от Хлусевича
18:19 · Россия. Премьер-лига
Арбитр, вероятно, грубо ошибся в матче «Рубин» - «Спартак»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Урал» ещё раз поразил ворота «Оренбурга»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Крылья» выбрали хорошую тактику»
18:12 · Россия. Премьер-лига
​Бонгонда забил в третьем матче за «Спартак» подряд
18:12 · Россия. Премьер-лига
Шикарный выход один на один в исполнении Бонгонда - видео видео
18:10 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Гарре выделяется, не просто так он столько лет провёл в «Манчестер Сити»
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» победили в Ярославле
18:02 · Россия. Премьер-лига
«Урал» ведёт в Оренбурге, играя в большинстве
17:57 · Россия. Премьер-лига
Неудержимый Бонгонда открыл счёт в матче «Рубин» - «Спартак»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Джикия покорил отметку в 150 матчей в качестве капитана «Спартака»
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Салтыков: «Наш стиль сработал»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Понимание, что матч сделан, пришло с четвёртым голом»
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Игрока «Оренбурга» удалили с поля на 7-й минуте матча
17:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о крупном поражении «Ростова»: «Это моя вина» 1
Все новости
Рекомендуем