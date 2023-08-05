Рахимов: «Не все команды привыкли играть в такие «английские недели»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий перед матчем со «Спартаком».

- Две игры провели и упустили победы в концовке. Эмоционально это как-то повлияло на команду?

- Конечно, если в концовке упускаешь победу, эмоции все-таки немножко затухают. Но ничего страшного, в футболе такие матчи случаются, поэтому нужно двигаться дальше и искать свое в других матчах.

- Как-то привычнее ли вам готовиться в недельном цикле без Кубка, или не имеет значения?

- Наверное, привычнее для всех, потому что у нас не все команды привыкли играть в такие «английские недели», когда в неделю три матча, тем более когда ты только начинаешь чемпионат, и погода достаточно жаркая. Естественно, это не так просто.

- «Спартак» хорошо начал чемпионат, все об этом говорят. Это как-то повлияло на вашу подготовку?

- Почему должно повлиять? Это победа «Спартака», естественно, это важно для команды. Но мы должны думать о своем и готовиться к матчу независимо от того, как сыграл соперник.

- Сегодня в запасе Лисакович. Мы его увидим сегодня на поле?

- Посмотрим, как будет складываться матч, всё возможно.

- Многие обсуждают позицию левого защитника в «Рубине». Играет молодой Рожков. Сегодня наконец-то в заявке появился Рыбус. Он полностью готов, или это просто формальное появление в запасе?

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- Мацей стал тренироваться последние два дня с командой, поэтому той самой игровой практики и тонуса нет у него. Но если говорить о физическом состоянии, то оно неплохое.