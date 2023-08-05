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«Сегодня был не их день» - бывший тренер «Ростова» объяснил крупное поражение команды от «Крыльев Советов» эксклюзив

05 Августа 2023 • 17:40 Комментировать (1)
Крылья Советов
5:1
Ростов
окончен

Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупное поражение южан в матче третьего тура РПЛ от «Крыльев Советов» (1:5).

«Почему это случилось? Трудно сказать. Не работали замены, не было движения от игроков. Проиграли по всем статьям, без каких-либо оговорок.

Надо говорить в целом об игре всё-таки. Я заметил, что не были сконцентрированы на игре футболисты и неважно сыграли в обороне. Ну кто мешает сыграть плохо на стандарте? Я говорю про третий гол. Всё это из области внутриигровой, может быть, не готовы были сегодня. Не день «Ростова», — сказал Балахнин.   


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Сергей Балахнин РПЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Августа 2023 в 18:10
«Сегодня был не их день» - бывший тренер «Ростова» объяснил крупное поражение команды от «Крыльев Советов» эксклюзив
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ай.. клован.. проста судейка вороцами апшипся.. А-ха-ха-ха! )))
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