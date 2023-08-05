Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал крупное поражение южан в матче третьего тура РПЛ от «Крыльев Советов» (1:5).

«Почему это случилось? Трудно сказать. Не работали замены, не было движения от игроков. Проиграли по всем статьям, без каких-либо оговорок.

Надо говорить в целом об игре всё-таки. Я заметил, что не были сконцентрированы на игре футболисты и неважно сыграли в обороне. Ну кто мешает сыграть плохо на стандарте? Я говорю про третий гол. Всё это из области внутриигровой, может быть, не готовы были сегодня. Не день «Ростова», — сказал Балахнин.