В «Спартаке» рассказали, почему Николсон и Селихов пропускают матч с «Рубином»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос об отсутствующих игроках, которые не попали в заявку на матч с «Рубином».

«Шамар продолжает набирать форму. Селихов восстанавливается», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Голкипер «красно-белых» Александр Селихов остался в запасе в первом туре чемпионата России в матче против «Оренбурга» (3:2). В остальных играх футболист в заявку не попадал.

Что касается форварда команды Шамара Николсона, то он недавно присоединился к «Спартаку» после участия в Золотом кубке КОНКАКАФ.

Матч третьего тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» пройдет 5 августа и начнется в 17:30 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.