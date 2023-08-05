​«Динамо» ведёт переговоры по двум легионерам

«Динамо» остаётся единственным клубом Премьер-лиги, который ещё не подписывал новичков в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в настоящий момент московский клуб ведёт переговорный процесс по двум легионерам. Речь идёт о 23-летнем Бителло из «Гремио» и 28-летнем Шикинью из «Бенфики».

Отмечается, что Бителло динамовцы рассматривают как замену для Захаряна – бразилец способен играть на всех позициях в атаке. Шикинью же в Москве видят на позиции «восьмёрки».

Что касается Хорхе Карраскаля из ЦСКА, то колумбиец является запасным вариантом для «Динамо».