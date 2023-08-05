Дубль Салтыкова, ошибка Песьякова и поздний пенальти: «Крылья Советов» растерзали «Ростов» Карпина

Первым субботним матчем третьего тура РПЛ стала встреча «Крыльев Советов» и «Ростова».

Для «Крылья Советов» это был третий домашний матч подряд за полторы недели. В первом случае самарцы проиграли «Балтике» в Кубке России, а затем на финише матча вырвали у московского «Динамо» ничейный результат. До всего этого в стартовом туре чемпионата волжане одержали выездную победу над «Ахматом».

Если рассматривать только Премьер-лигу, то «Крылья Советов» и «Ростов» подошли к очному матчу третьего тура с одинаковым показателем набранных очков – по четыре балла имели в своих копилках обе команды. Донской коллектив в первом туре справился с «Факелом», после чего отыгрался в концовке против «Зенита» – как и «Крылья» против «Динамо».

Команда Валерия Карпина сразу обозначила стремление играть в позиционную атаку, однако за первую десятиминутку дважды погорела на правофланговых выпадах соперника. Обе голевые передачи на свой счёт добавил Ежова. Сначала он навесил к дальней штанге, которую замкнул Хубулов, а потом Роман сам сместился в центр и коротко снабдил мячом Салтыкова, поразившего правый нижний угол. 2:0.

Показав образцовую реализацию, «Крылья» не смогли долго удерживать свои ворота в неприкосновенности. На 22-й минуте ситуация стала для «Ростова» не такой уж и неприглядной. Ионов совершил проход по правому флангу и выполнил подачу, мяч взмыл в воздух в результате противоборства Бейла и Щетинина. Далее Овсянников ошибся на выходе, чем воспользовался Комличенко, головой проткнув сферу в сетку. 2:1.

Возможность сравнять счёт появилась у гостей на исходе получаса игры. Щетинин навесил справа, и после рикошета пробил с подбора Глебов, но мяч отправился всего-то на угловой. Самаре же легко всё давалось впереди в этом тайме, что вскоре снова было подтверждено. Гарре осуществил подачу штрафного с левого фланга, и Салтыков на противоположной штанге ногой вонзил мяч под перекладину. 3:1.

Получилось так, что в первом тайме «Крылья Советов» совершили три удара по чужим воротам, из которых все три не только пришлись в створ, но и стали голами. «Ростов» до перерыва владел мячом в два раза больше своего оппонента, однако не сумел извлечь из этого значимых дивидендов. На второй тайм перед дончанами стояла такая же задача, с которой столкнулись в прошлом туре «Крылья Советов», – отыграться с 1:3.

На 52-й минуте хозяева наконец-то нанесли неточный удар по воротам, хотя если бы после полуподачи Ежова с правой стороны мяч залетел-таки под перекладину, получилось бы весьма эффектно. Ну а в большей степени самарцы оборонялись, тогда как «Ростову» и после нескольких замен Карпина опасные моменты впереди давались весьма туго.

На 65-й минуте визитёры исполнили штрафной удар по примеру того стандарта, который в первом тайме принёс «Крыльям» третий гол в чужие ворота. Здесь Уткин выполнил подачу слева на дальнюю штангу, где Мелёхин головой не попал в створ. Плюс через пару минут Мохеби промахнулся с левого полуфланга.

После охлаждающей паузы на водопой ростовчане на некоторое время выпали из игры, стали пассивно действовать сзади и поплатились за это. Когда Карпицкий пробивал справа с острого угла, Песьяков справился с возникшей задачей, однако же через минуту вратарь гостей допустил не только грубую, но и результативную ошибку. Бейл прострелил справа в центр штрафной, Песьяков не схватил мяч на перехвате, и Карпицкий отправил круглого уже в пустые ворота. 4:1.

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Мог ли «Ростов» отыграться после такого? Разве что в случае чуда. Но избежать именно крупного поражения вполне мог. Комличенко за девять минут до окончания основного времени оказался в хорошей позиции и не переиграл Овсянникова. А «Крылья» запросто могли забить пятый гол благодаря своим контратакам. И забили его.

В компенсированное время Ежов выскочил один на один, и Песьяков уронил его на газон в своей штрафной площади. Карасёв не раздумывая указал на точку, и сам Ежов реализовал пенальти в левый угол, в то время как Песьяков завалился в другую сторону. 5:1. В текущем чемпионате это первая домашняя крупная победа и первая вообще с разницей в четыре мяча. Самарцы набрали семь очков, у «Ростова» же их осталось четыре. «Крылья Советов» вышли на чистое второе место, но на носу матч «Рубина» против «Спартака», у которого шесть очков.

Кирилл Иванцов