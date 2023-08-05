Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дубль Салтыкова, ошибка Песьякова и поздний пенальти: «Крылья Советов» растерзали «Ростов» Карпина

05 Августа 2023 • 17:01 Комментировать (1)
Крылья Советов
5:1
Ростов
окончен

Первым субботним матчем третьего тура РПЛ стала встреча «Крыльев Советов» и «Ростова».

Протокол игры  
Крылья Советов5:1Ростов
(1:0) Хубулов Владимир4'  
(2:0) Салтыков Никита10'  
  22'Комличенко Николай (2:1)
(3:1) Салтыков Никита35'  
(4:1) Карпицкий Егор73'  
(5:1) Ежов Роман90'  
Овсянников БогданЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрБейл Гленн  76' 90' (Барач Матео ( 90') Костанца ФернандоГоршков ЮрийХубулов Владимир 61' (Карпицкий Егор ( 61') Бабкин Сергей 83' (Шитов Владислав ( 83') Ежов РоманГарре Бенхамин 83' (Витюгов Максим ( 83') Салтыков Никита 61' (Рассказов Николай ( 61')
Запасные: Бобёр ИванФролов ЕвгенийРахманович АмерИванисеня ДмитрийЛомаев ИванЛысов АлексейГапонов Илья
Песьяков Сергей  90'Чернов ЕвгенийПрохин ДанилаВахания Илья 79' (Байрамян Хорен ( 79') Мелёхин ВикторИонов Алексей 58' (Мохеби Мохаммад ( 58'  75') Миронов Алексей  40' 46' (Уткин Даниил ( 46') Тугарев Роман 58' (Голенков Егор ( 58') Глебов ДанилЩетинин Кирилл 46' (Акбашев Роман ( 46') Комличенко Николай  34'
Запасные: Семенчук ДавидЛангович АндрейЦулая МихаилКомаров ИванТерентьев ДенисПоярков НиколайСухомлинов Данила
05 августа. Стадион "Солидарность Арена".

Для «Крылья Советов» это был третий домашний матч подряд за полторы недели. В первом случае самарцы проиграли «Балтике» в Кубке России, а затем на финише матча вырвали у московского «Динамо» ничейный результат. До всего этого в стартовом туре чемпионата волжане одержали выездную победу над «Ахматом».

Если рассматривать только Премьер-лигу, то «Крылья Советов» и «Ростов» подошли к очному матчу третьего тура с одинаковым показателем набранных очков – по четыре балла имели в своих копилках обе команды. Донской коллектив в первом туре справился с «Факелом», после чего отыгрался в концовке против «Зенита» – как и «Крылья» против «Динамо».

Команда Валерия Карпина сразу обозначила стремление играть в позиционную атаку, однако за первую десятиминутку дважды погорела на правофланговых выпадах соперника. Обе голевые передачи на свой счёт добавил Ежова. Сначала он навесил к дальней штанге, которую замкнул Хубулов, а потом Роман сам сместился в центр и коротко снабдил мячом Салтыкова, поразившего правый нижний угол. 2:0.

Показав образцовую реализацию, «Крылья» не смогли долго удерживать свои ворота в неприкосновенности. На 22-й минуте ситуация стала для «Ростова» не такой уж и неприглядной. Ионов совершил проход по правому флангу и выполнил подачу, мяч взмыл в воздух в результате противоборства Бейла и Щетинина. Далее Овсянников ошибся на выходе, чем воспользовался Комличенко, головой проткнув сферу в сетку. 2:1.

Возможность сравнять счёт появилась у гостей на исходе получаса игры. Щетинин навесил справа, и после рикошета пробил с подбора Глебов, но мяч отправился всего-то на угловой. Самаре же легко всё давалось впереди в этом тайме, что вскоре снова было подтверждено. Гарре осуществил подачу штрафного с левого фланга, и Салтыков на противоположной штанге ногой вонзил мяч под перекладину. 3:1.

Получилось так, что в первом тайме «Крылья Советов» совершили три удара по чужим воротам, из которых все три не только пришлись в створ, но и стали голами. «Ростов» до перерыва владел мячом в два раза больше своего оппонента, однако не сумел извлечь из этого значимых дивидендов. На второй тайм перед дончанами стояла такая же задача, с которой столкнулись в прошлом туре «Крылья Советов», – отыграться с 1:3.

На 52-й минуте хозяева наконец-то нанесли неточный удар по воротам, хотя если бы после полуподачи Ежова с правой стороны мяч залетел-таки под перекладину, получилось бы весьма эффектно. Ну а в большей степени самарцы оборонялись, тогда как «Ростову» и после нескольких замен Карпина опасные моменты впереди давались весьма туго.

На 65-й минуте визитёры исполнили штрафной удар по примеру того стандарта, который в первом тайме принёс «Крыльям» третий гол в чужие ворота. Здесь Уткин выполнил подачу слева на дальнюю штангу, где Мелёхин головой не попал в створ. Плюс через пару минут Мохеби промахнулся с левого полуфланга.

После охлаждающей паузы на водопой ростовчане на некоторое время выпали из игры, стали пассивно действовать сзади и поплатились за это. Когда Карпицкий пробивал справа с острого угла, Песьяков справился с возникшей задачей, однако же через минуту вратарь гостей допустил не только грубую, но и результативную ошибку. Бейл прострелил справа в центр штрафной, Песьяков не схватил мяч на перехвате, и Карпицкий отправил круглого уже в пустые ворота. 4:1.

Реклама


Мог ли «Ростов» отыграться после такого? Разве что в случае чуда. Но избежать именно крупного поражения вполне мог. Комличенко за девять минут до окончания основного времени оказался в хорошей позиции и не переиграл Овсянникова. А «Крылья» запросто могли забить пятый гол благодаря своим контратакам. И забили его.

В компенсированное время Ежов выскочил один на один, и Песьяков уронил его на газон в своей штрафной площади. Карасёв не раздумывая указал на точку, и сам Ежов реализовал пенальти в левый угол, в то время как Песьяков завалился в другую сторону. 5:1. В текущем чемпионате это первая домашняя крупная победа и первая вообще с разницей в четыре мяча. Самарцы набрали семь очков, у «Ростова» же их осталось четыре. «Крылья Советов» вышли на чистое второе место, но на носу матч «Рубина» против «Спартака», у которого шесть очков.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Ростов Чемпионат России РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
05 Августа 2023 в 17:02
ай чёй-та карась вароцами ашипся.. кхе-кхе.. )))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ростов Ростов
5
1
2.48 3.60 2.85
Видео
53 мин
Рубин Рубин
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
3.40 3.80 2.10
Видео
53 мин
Оренбург Оренбург
Урал Урал
0
2
2.36 3.80 2.90
Видео
05.08.23 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.48 3.60 2.85
Видео
06.08.23 в 17:30
Балтика Балтика
Факел Факел
2.36 3.50 3.10
Видео
06.08.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.49 4.60 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» отыгрался в матче со «Спартаком» после рикошета от Хлусевича
18:19 · Россия. Премьер-лига
Арбитр, вероятно, грубо ошибся в матче «Рубин» - «Спартак»
18:15 · Россия. Премьер-лига
«Урал» ещё раз поразил ворота «Оренбурга»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Крылья» выбрали хорошую тактику»
18:12 · Россия. Премьер-лига
​Бонгонда забил в третьем матче за «Спартак» подряд
18:12 · Россия. Премьер-лига
Шикарный выход один на один в исполнении Бонгонда - видео видео
18:10 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: Гарре выделяется, не просто так он столько лет провёл в «Манчестер Сити»
18:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» победили в Ярославле
18:02 · Россия. Премьер-лига
«Урал» ведёт в Оренбурге, играя в большинстве
17:57 · Россия. Премьер-лига
Неудержимый Бонгонда открыл счёт в матче «Рубин» - «Спартак»
17:56 · Россия. Премьер-лига
​Джикия покорил отметку в 150 матчей в качестве капитана «Спартака»
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Салтыков: «Наш стиль сработал»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: «Понимание, что матч сделан, пришло с четвёртым голом»
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Игрока «Оренбурга» удалили с поля на 7-й минуте матча
17:49 · Россия. Премьер-лига
Карпин — о крупном поражении «Ростова»: «Это моя вина» 1
Все новости
Рекомендуем