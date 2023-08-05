«Крылья Советов» громят «Ростов» после ошибки Песьякова

Матч третьего тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Ростовом» получается насыщенным событиями. Самарцы забили два мяча к десятой минуте, а второй тайм начали при счёте 3:1 в свою пользу. Ближе к завершению поединка коллектив Игоря Осинькина забил ещё раз. Гленн Бейл с правого угла штрафной прострелил к воротам. Сергей Песьяков явно был первым на мяче, но умудрился не удержать его в руках, и Егор Кагарлицкий спокойно забил в пустые ворота.

Счет стал 4:1. Сегодня также забивали Владимир Хубулов, дважды Никита Салтыков и Николай Комличенко. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.