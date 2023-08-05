Алексей Мелёшин оценил трансфер Рябчука в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Алексей Мелёшин высказался о вероятном переходе защитника Олега Рябчука в стан «красно-белых».

«Если «Спартак» покупает Рябчука, значит, он нужен команде. Хлусевич показывает хорошую игру, но он правоногий футболист. Наверное, хотят видеть левоногого защитника», — приводит слова Мелёшина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Рябчук уже заключил трехлетнее трудовое соглашение с московским «Спартаком». По данным СМИ, за трансфер игрока «красно-белые» заплатят семь миллионов евро.

После двух туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.